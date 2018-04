Basha: Pas skemës së TVSH-së për biznesin e vogël fshihet koncesioni për Olsi Ramën

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha i bëri thirrje përfaqësuesve të biznesit të vogël që të ngrihen dhe protestojnë.

Sipas tij, janë një grup njerëzish në pakicë që po grabisin shumicën.





Në takimin e zhvilluar me biznesin e vogël, Basha ngriti akuza të forta ndaj kryeministrit duke nënvizuar se pas skemës së TVSH për biznesin e vogël fshihet koncesioni i radhës për t’ia dhënë vëllait të kryeministrit, Olsi Rama.

“Kemi qenë, jemi dhe do të jemi në krahun tuaj. Nuk na frikëson dot Edi Rama me hetuesi politike, le të vijnë të më arrestojnë mua të parin. Nuk na arrestojnë do të gjithëve, mos kini frikë. Ngrihuni! Nuk ka rrugë tjetër. Fjalët e kanë humbur kuptimin, vetëm veprimi do të rikthejë shpresën në këtë vend.

Kemi një grusht njërëzish që i grabit shumicës për tia dhënë pakicës. Përsa kohë që nuk i japim fund kësaj rrokullisja do të vazhdojë. Ndaj sa i përket biznesit të vogël, thirrja ime është kjo: Ngrihuni, refuzojini, ulni qepenat, bojkotojeni rritjen e TVSH me të gjitha format dhe mënyrat. Ju do ta detuyroni sprapsjen e kësaj mase kriminale dhe shkatërrimtare për ekonominë.

Ne do të na keni në krah, jemi në krahun tuaj sot, jemi në krahun tuaj nesër në grevën që kemi paralajmëruar në gjithë Shqipërinë nga ora 11-12, do të jemi në krahun tuaj derisa kjo betejë do të fitohet, derisa të çmontohet kjo bandë kriminale që ushtron padrejtësi ndaj njerëzve…”, tha Basha gjatë takimit.