Basha: Nuk tërhiqemi. Kuksianët kanë njohur luftëra të shumta, por nuk janë ulur

Kreu i PD-së Lulzim Basha i shoqëruar edhe nga deputetë të opozitës ka akuzuar Edi Ramës se po ushtron terror ndaj Kukësit dhe kuksianëve.

Sipas Bashës, ‘policia e Edi Ramës është hedhur në aksion tipik diktatorial. Arrestimet në mes të natës kanë vetëm një qëllim, terror ndaj Kukësit dhe shqiptarëve që ata të mos ngrihen’.





Basha deklaroi se Prokuroria dhe policia patën 1 javë për të arrestuar trafikantin ndërkombëtar Arbër Çelaj, që sipas tij, bashkë me pushtetarët socialistë trafikuan 613 kilogramë kokainë. Basha tha se po të njëjtët policë që lënë të lirë Agron Xhafën, Habilajt etj., me urdhër nga Edi Rama u hodh në sulm për të arrestuar popullin kuksian. “Policia e Edi Ramës është hedhur në aksion tipik diktatorial. Arrestimet në mes të natës kanë vetëm një qëllim, terror ndaj Kukësit dhe shqiptarëve që ata të mos ngrihen.

Shumica e qytetarëve janë rrëmbyer në mes të natës nga policia. Kjo përbën vepër të rëndë penale, atë të rrëmbimit. Për këtë akt kriminal, këshilltarët bashkiakë kanë kallëzuar penalisht policinë dhe prokurorinë e Kukësit. Ne nuk tërhiqemi, kërkojmë lirimin e menjëhershëm të protestuesve. Ata duhet të hetohen në gjendje të lirë”, deklaroi Basha.

Kreu demokrat i bëri thirrje qytetarëve të Kukësit, të mos tremben e të mos tërhiqen sepse sipas tij, janë duke luftuar për të drejtën e tyre. “Kukësi ka njohur luftëra të shumta, e diktaturë, por kuksianët kurrë nuk janë ulur. Edi Rama është një plaçkitës. Ne jemi me ju, e gjithë Shqipëria është me ju, të gjithë shqiptarët nga Prishtina në Sarandë janë me ju”, theksoi Basha.