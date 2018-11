Basha në Korçë: Ja do do e ndajmë politikën nga krimi…

Ne takimin e zhvilluar me banore te Korces, kryetari i demokrateve, Lulzim Basha ka deklaruar rruget qe PD-ja do te ndjeke per ndarjen e politikes nga krimi, nje nga tre shtyllat qe PD-ja propozon ne platformen e saj.







Pjese nga fjala e Lulzim Bashes sot ne Korce:

Ndarja e politikës nga krimi

Është e qartë për të gjithë shqiptarët, dhe për faktorin ndërkombëtar, se sa thellë i ka futur rrënjët krimi i organizuar në qeverisjen e vendit, se si Edi Rama i përdori bandat dhe brutalitetin e tyre për të marrë dhe për të mbajtur pushtetinh.

E kemi denoncuar që vitin e parë të qeverisjes së tij, futjen e personave me rekorde kriminale, njerëz që nuk i lidhte asgjë me politikën, as me Partinë Socialiste, por që u katapultuan si deputetë dhe si kryebashkiakë, drejtpërdrejt nga burgjet e Evropës, ku vuanin dënime për vepra të tmerrshme kriminale; tgrafiqe, vrasje, përdhunime e kështu me radhë.

Ne denoncuam se si këta banditë, përdhunues dhe trafikantë, jo vetëm i promovoi në pushtet, por Edi Rama i mbrojti me thonj, deri në çastin e fundit. Bëri gjithçka për të penguar dhe zvarritur për dy vite me radhë Ligjin e Dekriminalizimit, por vendosmëria jonë, e opozitës dhe e qytetarëve që na mbështetën, bëri që ky ligj të vihej në zbatim dhe si rezultat sot kemi 350 zyrtarë, politikanë, deputetë dhe krybashkiakë, që Ligji i Dekriminalizimit i nxori nga zyrat dhe ua bëri të pamundur futjen përsëri në këto zyra.

Megjithatë, siç jemi të gjithë dëshmitarë, kjo është e pamjaftueshme, pasi marrëdhënia midis politikës dhe krimit është transformuar. Edi Rama ka gjetur menyra të tjera për t’i bërë bisht Ligjit të Dekriminalizimit. E ka kthyer krimin e organizuar në një partner të drejtpërdrejtë të politikanëve të karrierës. Ne denoncuam lidhjen e Tahirit me Habilajt, shndërrimin e Ministrisë së Brendshme dhe kupolës së policisë në një aksesor të mafias së drogës.

Sot është fakt, ai vazhdon të jetë nën hetim, megjithë përpjekjet titanike që po bëhen që ta shpëtojnë, dhe gjysma e kupolës së policisë në kërkim. Ne denoncuam trafikantin Agron (Geron) Xhafaj, vëllain e ministrit të Brendshëm, tashmë ish-ministrit të Brendshëm.

E paimagjinueshme në një vend demokratik dhe e paprecedentë në Evropë të kemi ministër të brendshëm vëllain e një trafikanti droge. Por, falë qëndresës, betejës tonë, sot ai është i shkarkuar dhe i larguar me turp dhe i delegjitimuar nga detyra e tij, që në fakt nuk e kreu për asnjë ditë, sepse preokupimi i tij i vetëm ishte që si e si të mbulonte aferat e të vëllait, edhe duke përdorur policinë dhe prokurorinë, për të sulmuar ata që denoncuan këtë aferë.

Ne denoncuam lidhjet e Taulant Ballës me kriminelë që marrin tendera publikë në kundërshtim me ligjin. Presionet e tij ndaj Prokurorisë për të liruar të tjerë kriminelë të cilët ndihmuan në vjedhjen e votës në Elbasan. E para është faktuar përtej çdo dyshimi dhe pret ndjekjen penale nga një prokurori që duhet dhe do të çlirohet nga kapja politike dhe kriminale.

E dyta është faktuar përmes dëshmive e oficerëve të policisë në azil, oficerit Emiljano Nuhu, dhe pret që dosja të dalë nga kasaforta e Prokurorisë së Elbasanit dhe Taulant Balla të vihet përpara përgjegjësisë penale.

Por problem kryesor është që ligji nuk funskionon njësoj për këtë vend. Ligji funksionon me dy standarde. Ndryshe për qytetarët që nuk paguajnë dot faturën e dritave, ndryshe për politikanët socialist të lidhur me krimin dhe të afërmit e tyre.

Dhe nuk ka shëmbull më tronditës se sa shembulli i deputetit kriminel të Krujës Rrahman Rraja dhe djalit të tij të cilët pasi dhunuan, torturuan një qytetare, një vajzë jetime, angazhuan të gjithë shtetin me ndihmën e Edi Ramës dhe Taulant Ballës e Policisë nën thundrën e banditëve të veshur me uniformë, jo vetëm për të mbyllur çështjen por për ta kthyer këtë çështje tronditëse për çdo qytetar e në veçanti për gratë dhe vajzat shqiptare, por edhe për baballarët, për prindërit e vajzave dhe grave anembanë vendit, nga një viktimë në një person të manipuluar, të marrë peng e cila përqafon dhunuesit dhe sulmon denoncuesit.

Pyetja shtron çdo shqiptar i ndershëm dhe pa komplekse është se a ka Partia Socialiste njerëz të ndershëm të cilëve mund tu besohen detyra shtetërore?! Pse duhet që kriteri më i rëndësishëm në biografinë e atyre që emërohen në detyra shtetërore janë rekordet kriminale?! Përgjigja është e thjeshtë.

Kundërshtari ynë historik Partia Socialiste sot është rrezik shpërbërje për shkak të asaj që quhet organizata kriminale e rilindjes. Një grup që nuk ka asnjë lidhje me programin politik, me vizionin politik me interesin publik dhe madje as me interesin e socialistëve. Por që ndodhet në pushtet për shkak të krimit, qeveris me krimin dhe për krimin.

Shqiptarët marrin borxh për të arsimuar fëmijët e tyre dhe janë krenarë. E bëjnë këtë me krenari dhe jo me keqardhje. Mjaftojnë që tu sigurojnë arsimin e duhur fëmijëve të tyre. E ku më mirë e dimë këtë se sa këtu në qytetin e Mësonjtores. Pse është e pamundur që këta fëmijë të mirëarsimuar me sakrifica ti marrin vendet njerëz me diploma false.

Kriminelë të regjur në burgjet e Europës dhe hajdutë me damkë. Kjo duhet të marrë fund prandaj kemi propozuar vetingun në politikë, pastrimin e politikës nga krimi, kthimin e politikës në shërbim të njerëzve dhe jo në shërbim të kriminelëve.

Njësoj si me dekriminalizimin Edi Rama po bën gjithçka për ta ndalur njësoj. Por si me dekriminalizimin nuk do ia dalë dot. Jam i bindur se nuk ka shqiptar të ndershëm, të djathtë apo të majtë që nuk e do pastrimin e politikës nga krimi.

Objektivi i vetëm i organizatës kriminale të rilindjes, qëllimi i vetëm i Edi Ramës është pushteti dhe paraja. Prandaj i duhen bandat, i duhen oligarkët, i duhen kriminelët.

Kriminelët dhe paratë iu deshën Edi Ramës që në vitin 2013 për të ardhur në pushtet. Kriminelët dhe paratë i përdori përsëri në vitin 2017 për të mbajtur pushtetin dhe i duhen akoma për të mbajtur pushtetin.

E keni parë dhe dëgjuar me vepra dhe prova se si është përfshirë krimi në zgjedhje për të blerë vota, për të angazhuar votues. Eskponentët e PS janë kapur në përgjime zyrtare të Prokurorisë duke bërë pazare me disa kriminelë me damkë.

E keni parë po kështu se ka qënë fushëbeteja e parë e shitblerjes së votave në zgjedhjet vendore të pjeshme të vitit 2013 këtu në Korçë. E mbani mend apo jo. Por më flagrant është fakti se të gjitha këto nuk janë vetëm të verifikuara apo të raportuara në raporte zyrtare por janë prova ligjore dhe penale në dosjet e prokurorisë.

Vangjush Dako, kryetari i bashkisë së Durrësit është kapur në përgjigje zyrtare duke konsumuar veprat penale, krimin elektoral të shitblerjes së votave me bandat kriminale të Durrësit dhe Shijakut. Dhe ndërkohë që në burgje kemi kryefamiljarë për vepra penale shumë më të lehta, kryebashkiaku i Durrësit vazhdon të mbetet i lirë.

Kjo është drejtësia me dy standarde. Ky është ligji me dy standarde. Ky është turpi i të ashtëquajturës reformë në drejtësi e cila pas dy vjetësh ka arritur në këtë pikë sa nuk arrin dot të imponojë të njëjtin standard të ligjit si për kryebashkiakun e korruptuar të Durrësit dhe eskponentë të tjerë të PS të kapur në vjedhjen e votave ashtu edhe për qytetarët e tjerë të zakonshëm.

Prandaj kemi paraqitur platformën tonë për dekriminalizimin e zgjedhjeve, vetingun e politikës, pastrimin e policisë ndaj lidhjes me krimin, sistemin e masave kundër shitblerjes së votës, financimin e fushatës së partive, dhe përdorimin e teknologjive në votim të cilat do të prezantohen në detaje nga z Bylykbashi.