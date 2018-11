Basha me studentët: Do ta anulojmë ligjin për arsimin e lartë

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka marrë pjesë sot në një takim me student në Forumin “Studentët për qeverisjen e mirë”.

Nga ky takim Basha ka barë disa premtime për studentët, ku tha se do të ketë rritje të buxhetit për arsimin dhe të gjithë të rinjtë dhe të rejat të kenë mundësi për tu arsimuar pavarësisht shkallës ekonomike.







“Do ta anulojmë ligjin për arsimin e lartë, do ta dyfishojmë buxhetin për arsimin e lartë. Nëse do të kisha një mundësi për të shtuar buxhet, unë do të shtoja tek arsimi i lartë, pasi nga aty nis gjithçka”.

“Ne do të mundësojmë çdo të riu dhe të reje shqiptare që të ndjek studimet e larta, pa marrë parasysh buxhetin e familjes së tij. Po ashtu kemi dhe programin e stazheve të punës për 10 mijë të rinj. Për një vit do të ketë një punë me 300 mijë lekë të paguara nga shteti”, tha ndër të tjera Basha.

Ndërkohë, Basha foli edhe për protestën e banorëve të zonës së Astirit. Ai tha se projekti i qeverisë për ndërtimin e Unazës së Madhe në Tiranë është korruptim dhe kërkoi shpronësim për të gjithë banorët, si një e drejtë që e parashikon ligji.

“Kanë bërë një projekt dhe duan të prishin 370 banesa. Projekti është me tender korruptiv dhe nuk ka pasur garë. 40 milionë euro për 2 km rrugë. I pyeti njeri banorët dhe inxhinierët? Askush nuk u konsultua. Ligji është shkelur nga të dyja këmbët nga vetë shteti dhe qeveria. Është shkelur ligji sepse shpronësimi i banorëve është i garantuar me ligj”, tha Basha.