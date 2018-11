Basha me banorët e ‘Astirit’: Të anulohet projekti, ja tre fakte që…

Banorët e zonës së Astirit të cilët preken nga projekti i Unazë së Re kanë dalë edhe pasditen e sotme në protestën e tyre në ditën e 27. Në mbështetje të banorëve kanë qenë edhe deputetë të opozitës si dhe kreu i PD, Lulzim Basha. Gjatë fjalës së tij, Basha tha se PD do mbështesë banorët dhe sipas tij zgjidhja është anulimi i projektit.

“Deri më sot siç e keni bërë dhe ju të ditur tre fakte kanë dalë në dritë, korrupsion në prokurim, korrupsion në hartimin e projektit dhe korrupsion me mënyrën si është vepruar me pronën e qyetarëve, banorët. Kemi të bëjmë menjë aferë të madhe korruptive. Ditë pas dite si mediat dhe opozita kanë bërë të ditura këtë. Këtu po vidhen mijëra euro.







Janë paratë e qytetarëve që po vidhen. Ne jemi dhe do të jemi në krah të qytetarëve. Zgjidhja është anulimi i këtij projekti dhe dërgimi para drejtësisë i atyre që kanë shkelur ligjin.

Nuk do ti lëmë vetëm qytetarët. Bashkia e Tiranës nga një anë është kthyer në lavatrice të pastrimit të parave të pista me leje ndërtimi dhe nga tjetër me shembull kampion i korrupsionit e me taksa të larta”- tha Basha.

