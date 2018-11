Kreu i PD-së Lulzim Basha ka reaguar ashpër pas dekretit të Presidentit Meta për Sandër Lleshaj. Ai thotë se Ministria e Brendshme ka shkuar për dreq.

“Me a pa Llesh MB ka shkuar për dreq sa kohë kryeministër është ai që mbron me thonj kriminelët dhe politikanët e lidhur me krimin, nga Dako te Balla, nga Tahiri e Xhafaj te Gjiknuri, Rrahja, Çyrbja e Sejdini me shokë. Peshku është qelbur nga koka. Nga koka duhet pastruar!”, shkruan Basha.