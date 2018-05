Basha mbledh demokratët para kryeministrisë, ja ku do t’i presë Rama…

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, nëpërmjet një video të shkutër ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen protestës së thirrur të shtunën në orën 11.00, para Kryeministrisë. Një protestë për t’i thënë “Po Europës” dhe “Jo qeverisë së drogës”.

“Nuk ka të ardhme për shqiptarët me krimin në pushtet”, ishte thirrja e Lulzim Bashës.







Partia Demokratike në bashkëpunim me Lëvizjen Socialiste për Integrim do të organizojnë protestën e së shtunës për të cilën janë shprehur se do të jetë civile dhe madhështore.

Fillimisht u mendua se opozita do të mblidhej para Ministrisë së Brëndshme, por me pas strategjia ndryshoi.

Ajo nuk kërkon të fokusohet vetëm tek debati për vëllain e Fatmir Xhafës por tek fakti që sipas saj e gjithë qeveria funksionon si një strukturë kriminale. PD-ja i ka vënë edhe emra krimit. Lista fillon me Mark Frrokun dhe mbaron me Olsi Ramën. Pyetja që lind është, po Rama ku do të jetë?

Burime për Mapo.al njoftojnë se Rama do të vijojë turin e takimeve në bazë.

Ai do të jetë në Berat për të prezantuar projektet për këtë qark.