Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, me anë të një video të postuar në Facebook u shpreh se “koncesionet dhe PPP-të korruptive po e mbysin ekonominë”.

Sipas Bashës, “fatura e korrupsionit me koncesione dhe PPP është 2,18 miliardë euro”.







“463 milionë euro në 4 vjet për koncesione dhe PPP. Borxhi publik rritet nga 71% në 87% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Me ligjin antimafia askush nuk do ta gëzojë pasurinë e vënë me korrupsion”,- lexohet në postimin e Bashës.