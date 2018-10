Pas reagimit të kreut të PD, Lulzim Basha, i cili shkruante shkruante se nuk kanë një qeveri që punon për ta, por një qeveri që mbron krimin dhe kriminelët.

Por i menjëhershëm ka qenë replika e Ramës, i cili në një postim në Twitter me ironizon Bashën, e ndër të tjera e pyet se çfarë e lidh atë me kriminelët dhe se kush e lidhi me Babalen.







Postimi i plotë:

“Lëri reagimet trimërore si ato të kënduarat natën për të larguar gogolat

Ty s’të ka lidhur asgjë me kriminelët?Ti je artist. Tani tregoju shqiptarëve kush të lidhi me poetin Babale dhe kush e çoi nga zyra jote tek gazetari. Ah,mos harro kamerat e Krujës para se të flesh prapë”, shkruan Rama.

Me pas ka reaguar edhe Basha i cili ne nje postim ne Twitter po ashtu, ka shkruar: Shqiptarët po presin të shohin ekspertizën e videos. Shqiptarët po presin të dëgjojnë dëshminë e “aktorit”. Pse i vonon?! Nxirri tani!