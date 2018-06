Basha feston ditëlindjen, ja surpriza që i bënë kolegët dhe Berisha…

Nuk kane munguar surprizat ne kete dite te vecante per kreun e PD-se, Lulzim Basha. Sot ai feston 44-vjetorin e lindjes dhe ne kete dite te shenuar eshte surprizuar nga deputetet e grupit te tij parlamentar. Demokratja Vokshi, ne shoqeri edhe te deputeteve te tjere e kane pritur sot kreun e PD me nje torte ne seline blu.

Sikunder e shihni edhe ne keto foto, qe jane ndare me ndjekesit ne rrjetet sociale, demokratet kane zgjedhur nje torte me pamje sigurisht domethenese, me logon e PD-se dhe ngjyrat e demokrateve. Nderkohe qe dhurate Basha ka marre nga ish-kryeministri Berisha. Ai mesohet se si ka dhuruar një stilograf.