Basha: Dy gjërat që më diferencojnë nga Edi Rama

Gjatë intervistës për emisionin “open” me Eni Vasilin, kreu i Partisë Demokratike theksoi se ka dy pika që e bëjnë atë ndryshe nga kryeministri Rama.

Ai tha se nuk është ulur asnjëherë në tavolinë me kriminelë, ndryshe nga kryeministri aktual, që ka ardhur në pushtet dhe po qëndron aty, falë bashkëpunimit me ta.







Gjithashtu, Basha tha se ndryshe nga Rama, që përcakton fitues të tenderave publikë pa garë dhe zhvat shqiptarët, ai ka punuar për gara të ndershme dhe për shmangie të aferave korruptive.

“Unë kam një ndryshim të madh nga Edi Rama, pasi nuk jam ulur kurrë në tavolinë me kriminelë dhe për këtë ju sfidoj. Në ndryshim nga unë, kryeministri aktual ka ardhur në pushtet me ndihmën e krimit dhe po bashkëpunon me ta për të vjedhur shqiptarët. Gjithashtu, ndryshe nga ai, që përcakton fituesit e tenderave nga zyra, pa hapur fare garën, unë kam punuar vetëm me procedura të rregullta tenderimi, duke nxitur konkurrencën e lirë, ashtu siç duhet të jetë në një rend demokratik. Më akuzonin se flija gjumë kur isha në krye të bashkisë së Tiranës, sepse unë nuk bashkëpunoja me këta oligarkë për të dhënë leje kullash dhe për të shkatërruar pronën e përbashkët”, deklaroi Basha.