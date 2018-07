Barcelona tenton çmendurinë, sulm për dy nga yjet e Çelsit

Barcelona fitoi titullin kampion në Spanjë sezonin e fundit, por dështoi në Champions dhe e ka kuptuar që Mesi nuk vijon dot i vetëm luftën, tani që janë larguar Çavi e Iniesta.

Blerjet e qendërmbrojtësit Lenglet dhe mesfushorit Artur janë të goditura, por nuk mjaftojnë për të ngritur Barcelonën në nivelet e jashtëzakonshme të pak viteve më parë, raporton Sport Ekspres.







Për këtë arsye, drejtuesit e klubit po mendojnë një operacion të çmendur, sepse kanë nisur punën për të kuptuar nëse është e mundur të blihen dy yje të Çelsit, Eden Hazard dhe N’Golo Kante.

I pari do të ishte pasuesi ideal i Iniestës dhe Barça kërkon të fitojë dhe një derbi me Realin, që gjithashtu e do me çdo kusht belgun, i cili nga ana e vet nuk ka shprehur ndonjë preferencë, por duket gjithnjë e më i prirur për të kërkuar transferimin në Spanjë.

Ndërkaq, Kante është motori i Çelsit, por trajneri i ri Sarri do të marrë me vete Zhorzhinjon nga Napoli dhe nëse vjen oferta e duhur, gjithçka mund të ndodhë. Barça ofron edhe Andre Gomesh, por natyrisht si për Kante, ashtu edhe për Hazard, do të duheshin thasë me euro.