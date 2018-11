‘Banesat do t’i mbrojmë me armë’: Banorët e ‘Unazës së re’ vazhdojnë protestat

Ka vijuar edhe sot protesta e banorëve të ‘Astirit’, të cilët kërkojnë dëmshpërblim për prishjen e banesave që preken nga projekti për ndërtimin e Unazës së Madhe. Ata pretendojnë se në orët e para të mëngjesit kanë mbërritur disa fadroma, të cilat do të presin pemët.

Ata thonë se nuk do të lejojnë fadromat t’u afrohen banesave të tyre, ndërsa thonë se ato do t’i mbrojnë me armë, raporton Ora News.







“Projekti le të bëhet, por në të dëmshpërblehemi me çmimin e tregut 100%. Ne kërkojmë atë që na takon me ligj, me Kushtetutën e Shqipërisë. Unë banesën time do ta mbroj me armë. Nuk ka ngelur rrugë tjetër. Kjo ka shumë zgjidhje, por këta nuk pranojnë dialog”, tha një prej përfaqësuesve të banorëve.

Kujtojmë se për 15 ditë më radhë banorët e Unazës së Re protestuan kundër vendimit të qeverisë për shembjen e banesave, ndërsa akuzuan këtë të fundit se do t’i nxjerrë në rrugë dhe pa i dëmshpërblyer.

Po ashtu edhe Avokatja e Popullit, Erinda Ballanca tha se nuk është e qartë leja e ndërtimit për këtë projekt, duke shtuar se qeveria duhet të gjente një zgjidhje për banorët e kësaj zone.