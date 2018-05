Balotelli “zbeh” thashethemet, zgjedh skuadrën e tij të ardhshme

Ai është ndër lojtarët më të kërkuar në merkaton e verës dhe shumë shpejt pritet të vendos se cila do të jetë skuadra e tij e ardhshme. Sulmuesi i Nice, Mario Balotelli pranon se fillimisht nuk ishte i bindur nga Nice, por tani ai nuk do të përjashtojë qëndrimin me klubin francez.

“Isha duke menduar për të ardhur këtu për të stërvitur dhe luajtur mirë dhe për t’u kthyer në formë, që ishte prioriteti im. Nuk ishte me të vërtetë duke menduar se çfarë mund të bëja me ekipin, duke qenë i pari ose i dyti. Nuk po mendoja për këtë, ndonëse shpresoja të kisha një sezon të mirë. Këtë sezon unë kam filluar të ndjehem mirë fizikisht, dhe qëndrimi im, dhe mendoj se kur ndiheni fizikisht i përshtatshëm ju mund të punoni më mirë.







“Unë jam një baba tani, kam dy fëmijë dhe kam një jetë të qetë dhe kjo ndodhi kur isha këtu. Unë kam pjekur shumë, edhe për shkak se po bëhem më i vjetër. Eshte normale. Pse qëndrova për një vit të dytë? Kam biseduar me Presidentin. Më pëlqen, ai më ka bindur për herë të parë dhe ai nuk ka nevojë të më bindë për herë të dytë, tashmë kam dashur të qëndroj.

“Ai besonte në mua dhe me të vërtetë besonte se mund të përmirësoja Nice. Të jem i sinqertë vitin e parë që kam ardhur këtu nuk isha shumë i bindur. Isha si: ‘Nuk e di nëse mund të përmirësoj një klub’. Por ai e pa më mirë se unë dhe unë me të vërtetë duhet ta falënderoj për besimin tek unë. Unë gjithmonë do të kem, në çdo rast nëse do të largohem – nëse – do të kem gjithmonë kujtime të mira. Stadiumi, tifozët, stafi, Traineri, shokët e ekipit tim. Gjithkush që punon për klubin.

“Do të jem gjithmonë i lumtur të kthehem dhe të them hi për të gjithë, sepse gjithmonë do të kem Nice në zemrën time. E ardhmja kurrë nuk mendoj për këtë. Nuk dua të mendoj shumë larg. Unë dua të përqëndrohem në atë që vjen gjatë javës dhe javën tjetër unë do të mendoj për javën e ardhshme, javën pasi unë do të mendoj për javën pas.

“Të jem i sinqertë nuk di asgjë për të ardhmen time“.-pranoi Balotelli, duke folur në kanalin zyrtar të “YouTube” të Nice.

Sulmuesi është jashtë kontratës në fund të muajit të ardhshëm. Interes për shërbimet e tij kanë shfaqur, Parma, Roma, Napoli dhe Milani.