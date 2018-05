Balla ndihmoi të aksidentuarin/ Berisha: Kalimtarin në Elbasan e aksidentoi vetë

Sot në media ka qarkulluar një lajm, ku shihej se Taulant Balla ishte duke ndihmuar një të aksidentuar.

Në një postim në Facebook, Berisha shkruan se kalimtarin e ka plagosur vet Taulant Balla.

Postimi i plotë

Taulant Balla aksidenton qytetarin!

Çunat e krimit po bejne gjithçka te fshijne krimin! sb

“Pershendetje doktorr …

Para pak minutash deputeti taulant balla eshte perfshire ne nje aksident rrugor ne unazen e elbasanit.te gjith zagaret e ketij pushteti nuk u interesuan per te plagosurin por po turren me vrap per te rregulluar cdo dokument qe zotnia balla te dali i pafajshem,mediat mashtrojne publikun sikur Balla ndihmon viktimen e tjetrit turp,turp.”