Ne mungese te opozites, por edhe nje numeri jo te vogel deputetesh socialiste, kryetari i grupit parlamentar i PS-se, Taulant Balla tha gjate diskutimit te lire ne Kuvend se grupi i PS-se do te sjelle me procedutre te pershpejtuar draftin per mbylljen e lojerave te fatit.

“Unë kam besim që Kuvendi sot, grupi i PS do ta mbështesë vendimin për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar, i bëj thirrje PD-së që në largimin me bojkot pa arsye të shfrytëzojë seancën e së enjtes për t’u kthyer në parlament dhe për të votuar këtë projektligj të rëndësishëm.







Nuk ka vëmendje më të madhe për njerëzit se sa PD dhe LSI dhe Dash Shehi dhe Vangjel Dule të vijnë të enjten e ardhshme në seancë dhe të votojnë këtë projektligj shumë të rëndësishëm”, tha Balla.