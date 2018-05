Balancë repartesh e lojë në mesfushë, ja strategjia e Flamurtarit për 3 pikët

Flamurtari do të kërkojë vetëm fitoren në ndeshjen e sotme përballë Kamzës. Vlonjatët e konsiderojnë një sfidë shumë të rëndësishme atë përballë kryeqytetasve dhe i kanë vënë vetes detyrën për të marrë 3 pikët. Trajneri Ardi Behari kërkoi dje nga skuadra që të ketë sa më shumë personalitet në fushën e lojës, pasi mendon se ky është sekreti për të marrë tri pikët.







Gjatë seancës së djeshme stërvitore, trajneri Behari ka shfrytëzuar momente të veçanta për t'u dhënë këshilla lojtarëve, por edhe për të tërhequr vëmendjen e lojtarëve, nga të cilët kërkoi angazhim maksimal në takimin e sotëm. Tekniku kërkoi nga futbollistët që në ndeshjen me Kamzën të ketë qarkullim të topit, çdo top të shfrytëzohet dhe repartet të jenë të balancuara. Duke folur teknikisht, trajneri Behari kërkoi në veçanti nga lojtarët e mesfushës, që të kontrollojnë lojën dhe të gjithë lojtarët të tregojnë personalitet.

Behari u tha lojtarëve se nuk duhet t’u lënë hapë- sira kundërshtarëve dhe të dalin në sulm sa më shpejt.

“Është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe duhet që të japim maksimumin në takimin me Kamzën. Dua që të keni sa më shumë personalitet në fushën e lojës. Repartet duhet që të jenë të balancuara. Kontrolloni sa më shumë lojën në mesfushë. Luani shpejt dhe pa frikë, dua personalitet në fushë.

Kujdes me qarkullimin e topit. Duhet që të shfrytëzoni të gjitha topat dhe të mos i lini hapësira kundërshtarit”, është shprehur Behari përpara skuadrës, duke dhënë indikacionet se si duhet të luajnë pasditen e sotme.

Formacioni

Dy mungesa të sigurta pritet që të ketë Flamurtari sot në ndeshjen me Kamzën. Musta dhe Sidibe nuk do të jenë të gatshëm për shkak se kanë plotësuar numrin e kartonëve. Në këto kushte, vlonjatët do të kenë disa ndryshime në formacion, por jo të shumta në krahasim nga ndeshjet e fundit.

Porta do të jetë e paprekshme, ku si titullar do të jetë Nurkoviç. Në mbrojtje trajneri Behari pritet që të rreshtojë Pollozhanin, Veliun Bicajn dhe Siljanovskin. Mesfusha do të përbëhet nga Xhufo, Deliaj dhe Useini. Në sulm vlonjatët do të kenë sot tre lojtarë, Kamara, Muarem do të mbështesin kapitenin Bushiç pritet që të jetë në majën e repartit ofensiv.