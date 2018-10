Gjykata e Prishtinëas ka klënë të lirë Babalen, ose ndryshe Albert Veliun, ku sipas gjykatës vendimi për arrestimi e tij ishte i paligjshme.

Ndërkohe avokati Tom Gashi , që mbron Babalen shpjegoi arsyet se pse gjykata mori nje vendim ne favor te klientit te tij.Tome Gashi tha se ne cdo vend nuk behet asnje veprim pa u shyrtuar me pare kerkesa e azilit.







“Nuk mund askund në botën e civilizuar të arrestohet askush në vendin në të cilin ka kërkuar azil politik derisa kërkesa e tij të shqyrtohet të aprovohet apo refuzohet. Duhet që zoti Veliu, Alberti është laruar nga Shqipëria duke pretenduar që jeta e tij është e rrezikuar dhe ai është në procedure të rregullt të kërkimit të azilit, kështu qe arrestimi I djeshëm është ndërprerë sot, kështu që arrestimi i djeshëm është ndërprerë sot dhe vendimi është i plotfuqishëm dhe askush nuk ka të drejta kundër këtij vendimi.”

Avokati Gashi u ndal edhe tek procedurat e azilit ne Kosove pas kerkeses se bere nga Albert Veliut.

“Procesi shkon në mënyrë të rregullt sepse e drejta e tij për kërkimin e azilit është sikur në çdo shtet tjetër dhe tani ka kaluar disa muaj që aplikimet i ka bërë, ka një ID të personit që është lejuar që të qëndrojë në Kosovë me statusin që ka, të personit që ka kërkuar azil.”

Gjithashtu në një prononcim për Vizion Plus, Albert Veliu që ka trazuar politikën në Tiranë është shprehur; “Unë jam shumë shumë mirë tani dola nga Gjykata, po iki për në azil me avokatin dhe skam ça them tjetër”.

