Pas Taulant Balles qe i kujtoi deputetit demokrat, Ervin Salianji organin e akuzes sa here qe ky i fundit nxjerr video sic ishte edhe ajo e nje dite me pare me Fredi Alizotin ka ardhur edhe reagimi i Salianjit.

“Taulant, unë jo vetëm që nuk iki me vrap, por vij aty ku jeni. Mē thuaj si kryeprokuror që je kur me solli shkresë prokuroria?







Si kryeprokuror qe je me thuaj ku te vij se vij ta jap edhe ty provën që e pa i madh e i vogël!”, shkruan Salianji.