Audiopërgjimi/ Berisha me thirrje të fortë: Albert Veliu i kalli datën Xhafës, t’i flakim sa më parë

Çështja e Xhafaj ka ndezur situatën politike në vendin tonë. Përmes një postimi në facebook, ish-kryeministri Berisha shkruan se “dëshmitari Albert Veliu i ka kallur datën Xhafës”.

Berisha shkruan se “Xhafa i droges dhe kryekumbar Rama jane ne grahmat e fundit, t’i flakim sa me pare”.







Postimi i plotë:

Xhafes se droges i duket si fantazme deshmitari Albert Veliu, bashkebiseduesi me vella Geronin!

Miq, deshmitari Albert Veliu i ka kallur daten Xhafes se droges! Keshtu, sot i pyetur nga gazetaret per deshmine nukleare te Albert Veliut per trafiqet e vella Geron -Agron Xhafes, ai u pergjigj se Alberti eshte virtual pra fantazem dhe jo real. Kjo deshmon se Fatzu vuan tani nga halucinacione dhe se deshmia e Albert Velise eshte shnderruar ne nje fantazme qe nuk po i ndahet per asnje sekonde.

Xhafa i droges dhe kryekumbar Rama jane ne grahmat e fundit, t’i flakim sa me pare! sb