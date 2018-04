Asambleja e PS/ Zbulohen rezultatet e raportimeve. Ja sa do jenë kuotat e anëtarësisë

Asambleja e PS-së pritet të nxjerrë një sërë problematikash brenda socialistëve duke bërë edhe një rezyme të punës në bazë, të të zgjedhurve të PS etj. Mediat siguruan rezultatet e punës në bazë që pritet të bëhen sot publike.

Kështu për sa i përket platformës për bashkëqeverisjen, bashkitë që kanë numrin më të lartë të regjistrime në portal janë Vlora, Tirana, Berati, Fieri etj.







Ndërsa bashkitë që duhet të avancojnë me regjistrimin janë Kolonja, Patosi, Divjaka etj.

Po kështu nga asambleja e caktuar është ngritur një grup pune për analizën e performancës së të zgjedhurve vendore. Deri tani i janë përgjigjur pyetësorit 26 kryetarë bashkie, ndërsa 7 prej tyre nuk kanë dërguar përgjigje në lidhje me çështje të rëndësishme që lidhen me zhvillimin në territorin e tyre, raporton “BalkanWeb”.

Po kështu janë përcaktuar edhe kuotat mujore të anëtarësisë për partinë. Për studentët, nxënësit, të papunë dhe pensionistët kjo kuotë do të jetë 50 lekë në muaj. Ndërsa për kryetarë partish në bashki me pagë mbi 70 mijë lekë do kenë një pagesë prej 1500 lekësh.