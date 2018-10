Halloween është një festë vjetore, e cila mbahet çdo vit më 31 tetor, që ka rrënjë në traditat e vjetra evropiane. Filloi me festivalin e lashtë kelt të Samhainit, kur njerëzit do të ndiznin zjarre të mëdha dhe do të vishnin kostume për të shmangur fantazmat.

Si çdo vit, Halloween është festuar edhe nga artistët shqiptarë që janë maskuar në mënyra të ndryshme.







Disa janë frymëzuar nga filmat vizatimorë, nga serialet me vjedhje, nga personazhe me famë botërore e disa të tjerë thjesht kanë bërë piktura në fytyrë. Nuk ka munguar edhe shenja e djallit, të cilën e zgjodhën Rina dhe Kallashi.