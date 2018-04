Artistët prezantojnë projektin për Teatrin: Godina me katër kate dhe dy hyrje

Artistët kanë prezantuar projektin e ri për Teatrin Kombëtar, duke ruajtur godinën e teatrit ekzistues dhe kundërshtuar projektin e qeverisë që parashikon shembjen e godinës ekzistuese dhe ndërtimin e një godine të re.





Sipas projektit të prezantuar nga artistët godina e rikostruktuar do jetë me 4 kate dhe do ketë të gjitha parametrat.

“Teatri i rikonstruktuar do jetë me 4 kate dhe do te ketë 2 hyrje. Veshja e jashtme e teatrit do jetë prej metali e xhami. Kostoja mund të shkojë deri në 10 milionë euro bashkë me rikonstruksionin.

Salla do jetë me sistem të kondiconuar dhe me të gjitha parametrat”,- thuhet në prezantimin e projektit nga artistët shqiptarë të mbledhur në ambientet e Teatrit Kombëtar.