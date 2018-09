Gazetari Artan Hoxha ka replikuar sërish me ish-oficerin Emiljano Nuhu, duke publikuar dokumente, që sipas tij e nxjerrin bllof atë. Sipas Hoxhës, kallëzimi i vajzës është pranuar, por vetë Nuhu e ka marrë kallëzimin me datë 27 korrik, jo me 21 sa prtendon.

STATUSI I HOXHES







Me qe jemi te faktet, dhe pse ato nuk duhen shtremberuar per qellime politike. Ndersa jemi duke u marre me grupet kriminale qe kane kthyer ne Palermo Shkodren dhe kane zhdukur 16 persona ne Vlore, sajesat, mashtrimet per te perfituar materialisht, kapital politik apo status azilanti, na detyrojne te konsumojme energji te kota per lojera te ndyra politike.

Nuk eshte e vertete qe kallezimi i vajzes nuk eshte pranuar. Ka qene Policia e Tiranes, respektivisht komisariati nr.3, jo vetem qe nuk e ka refuzuar kallezimin e vajzes Xhisiela Maloku, por me date 21 korrik 2018, sapo ajo eshte paraqitur jane marre deklarimet e saj. Menjehere materiali i eshte derguar sipas procedures komisariatit te Krujes, pasi vajza, i denoncuari dhe ngjarja kane ndodhur ne territorin e atij komisariati. Oficeri i policise gjyqesore Emiljano Nuhu e deklaron vete kete fakt ne letren e largimit nga detyra derguar presidentit tè Republikes.

(Ne Foto 3, vete Nuhu deklaron ne faqen e pare te letres derguar autoriteteve qe kallezimi i vajzes eshte bere me date 21 korrik ne komisariatin nr 3 te Tiranes).

Me date 22 korrik, sapo vajza ka shkuar ne zyrat e Sherbimit te Kontrollit te Brendshem ne Durres, eshte marre kallezimi i dyte i saj dhe eshte bere brenda dites pezullimi nga detyra OPGj Gentian Citozi, ndersa Nuhu nuk figuron askund. Pretendimi se polici nuk ka vepruar eshte genjeshter, jo vetem qe SHKB ka vepruar duke marre kallezimin e vajzes por ka pezulluar menjehere OPGJ e Krujes.

Nuhu pretendon se i ka marre ai deklarimet e vajzes ne date 21 korrik, pasi ishte OPGJ i gatshem. Por ne deshmine e vete vajzes kjo gje mohohet, ajo deklaron se e ka takuar Nuhun vetem pas 7 ditesh ne date 27 korrik. Vete Nuhu e dekonspiron veten dhe genjen ne intervisten e dhene nga Zvicra sikur ka qene i gatshem ne 21 korrik. Proceverbali i deklarimeve te vajzes (foto 1) tregon se eshte emri i nje opgj tjeter dhe ne faqen 4 te letres qe Nuhu u dergon autoriteteve deshmon vete se ai eshte ngarkuar me hetimin e çeshtjes vetem ne daten 27 korrik, pasi OPGJ Citozi ishte pezulluar nga detyra prej kallezimit qe beri vajza ne SHCAB Durres (foto 3).

Ne procesverbalin e marrjes se deklarimeve te vajzes me date 21 korrik eshte emri i OPGJ qe ka qene i gatshem ate dite, Gentian Citozi (foto 1). Per kete shkak Sherbimi i kontrollit te brendshem te Durresit ka pezulluar nga detyra OPGJ Gentian Citozin dhe jo Nuhun, sepse ky i fundit nuk ka qene fare ne detyre ne date 21 korrik.

Nje histori ne faqe te bardhe eshte qepur keq me pe te zi.

Ne foto 1)-Procesverbali i deklarimeve te vajzes ne polici i dates 21 korrik 2018, ku eshte emri i OPGJ Gentian Citozit jo i Nuhut.

Ne foto 2)-Faqja 1 e letres se Nuhut derguar autoriteteve ku deklaron se kallezimi eshte bere me date 21 korrik ne komisariatin nr. 3 ne Tirane.

Ne foto 3)- Faqja 4 e letres se Nuhut derguar autoriteteve ku pranon se hetimi i eshte vene ne dispozicion ne date 27 korrik, jo me 21 korrik si pretendoi dje ne intervisten e tij.