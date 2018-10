Partia Demokratike me anë të nën kryetarit, Edi Paloka ka reaguar në lidhje me arrestimet e kryera sot nga policia.

Në një postim në Facebook, Paloka shkruan se arrestimet janë bërë të të hequr vëmendjen nga skandalet.







“I perdori sa e si mundi…Po i perdor edhe tani per te terhequr vemendjen nga superskandalet e per te shpetuar dhe nje here koken e tij”, shkruan Paloka në postimin e tij.