Armik i betuar i Sorosit… Lideri antieuropian, Orban, drejt fitores në Hungari

Duke trembur hungarezët me apokalipsin që gjoja sjellin emigrantët, siç prindërit trembin fëmijët me gogolin, kryeministri Viktor Orban shkon drejt mandatit të tij të tretë.

Fushata tij elektorale pati një teme të vetme: të ndalim emigracionin, asgjë tjetër nuk hynte në axhendën e partisë qeverisëse Fidesz, që nuk ngurroi të ngjallë kudo panik edhe në zonat e Hungarisë ku njerëzit nuk kishin parë kurrë emigrantë.





Në këtë klimë antiemigracioni hungarezët votuan për qeverinë e radhës, që sondazhet ja japim sërish Orbanit. Ky i fundit, gjatë fushatës refuzoi të bëjë debate me rivalët dhe as nuk foli me mediat e pavarura, pasi retorikën e tij antiemigracion e kishte rezervuar vetëm për mbështetësit e tij, që nuk janë të paktë.

“Emigracioni është si ndryshku që ngadalë, por pa u ndalur, do të konsumojë Hungarinë”, deklaroi Orban në një miting.

Gjatë krizës së emigrantëve në 2015-n, ai ndërtoi një gardh telash në kufirin me Serbinë për të ndalur refugjatët, diçka që bashkë me retorikën e tij të sertë dhe masat e forta antiemigracion e kanë përballur ashpër me Brukselin.

Rritja ekonomike e Hungarisë gjatë drejtimit të tij ka qenë e fortë, diçka që ka shtuar besimin e popullit tek kryeministri. Orban është një euroskeptik i përbetuar dhe refuzon integrimin e mëtejshëm evropian.

Megjithatë, sondazhet i japin një avantazh prej 20 pikësh, ndërsa pjesëmarrja në zgjedhje është të paktën 10% më e lartë se herën e fundit.

Analistët thonë se kjo mund të shkojë në favor të opozitës, diçka që ka hedhur dyshime për shifrat e shumicës që Orban pret të ketë në parlament./TCH/