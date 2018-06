Armela e “Big Brother” në çaste intime me të dashurin, habit fansat me foton

Armela Hyseni ishte një ndër banoret më të përfolura të “Big Brother9” si brënda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Pas daljes së shpejtë nga loja, Armela ia doli të ishte në qendër të vëmendjes pas fotove të nxehta të postuara në Instagram, po ashtu edhe prej ndërhyrjeve estetike të pranuara nga vetë ajo.

Por Armela Hyseni, bukuroshja seksi ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me postimet e saj dhe të njejtën gjë ka bërë me foton e postuar në instastory. Armela ka pozuar e ulur dhe me këmbët hapur mbi prehrin e një mashkulli, fytyrën e të cilit nuk e ka bërë publike. Ata shfaqen të dy të veshur me të bardha dhe ish-konkurentja ka zgjedhur të mos shkruajë asgjë në foton e publikuar.







Mos vallë nuk është Armela, por është thjeshtë një nga ato fotot e internetit? / Intv