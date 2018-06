Arjan Çani: Nga Shqipëria do të ikja për një motiv të vetëm, ja cili është

I ftuar në ‘Studio e Hapur’, gazetari Arjan Çani i pyetur nëse do të largohej nga Shqipëria, deklaroi se e vetmja arsye pse ai do të largohej do ishte motiv estetik.

Gjithashtu Çani teksa komentohej largimi masiv i shqiptarëve, pranoi se nuk do të kishte qenë ky që është sot nëse nuk do largohej dhe shkollohej në perëndim.







“Unë po ika, do iki vetëm për një motiv të vetëm. Vetëm për motiv estetik. Për mua nuk është fenomen shqetësues. Nuk e shoh si dramë të madhe. Unë nuk e di pse ikin. Unë nuk mund të marr përsipër e të them një arsye pse ikin. Unë mendoj që përderisa s’ka nivel për këtë bisedë. le të merremi me opinione. Unë kam ikur para shumë vitesh jo për arsye ekonomike. Uën e pranoj që nuk do kisha qenë ky që jam nëse nuk do shkollohesha në perëndim”, deklaroi Çani.