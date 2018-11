Anija e lundrimit Utopia, të mundëson një fushëpamje mahnitëse në detin e gjërë. Ajo është e gjatë 971 metra, momentalisht është në ndërtim e sipër në Korenë e Jugut. Utopia krenohet me 190 njësi rezidenciale, me pronat që variojnë nga 4.4 milion në 36 milionë dollarë.

Një anije me shumë dhoma dhe me pajisje luksoze, një model i veccantë i kuzhinës, e cila është e veshur me mure të trasha mermeri dhe me pajisje të shkëlqyera inoksi. Ka një banjë gjigante, ambjent të veshur me pllaka mermeri dhe ka një televizor Brenda kabinetit.







Në kuvertën 15 dhe 16, thuhet në uebsajtin e Utopisë, do të jetë klubi i anëtarëve privatë, ku banorët mund të përzihen.

Kjo do të ketë një restorant luksoz ku preferencat e mysafirëve do të regjistrohen, kështu që verërat e tyre të preferuara do të ‘dekantohen dhe gati për tu shërbyer’ dhe ushqimet do të përshtaten me shijet e gjithësecilit. Xhirimet që janë bërë dhe paraqitjen e ekspozitës tregojnë se ccfarë do të jetë në të ardhmen e përfundimit të saj. E mbuëshur me apartamente klasike që tregojnë pamjet e oqeanit, vaska të ngrohta private, kolltukë dhe dhoma kinemaje.