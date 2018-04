Analisti i njohur: Rama ka marrë përsipër koston. Do përfundojë i varur

Analisti Shpëtim Nazarko ka bërë një deklaratë të fortë lidhur me kryeministrin Edi Rama duke thënë se ka marrë përsipër koston dhe do përfundojë i varur në shtyllën e telefonit. Gjatë një debati me Arian Çanin, në “Studio e Hapur” në News24 Nazarko tha se Rama mund të vepronte si Fatos Nano dhe të mos mblidhte asnjë taksë por po merr përipër rriskun që të bëjë reforma dhe të vërë rregull.

Nazarko: Ky njeri po hy në konflikt me grupe të caktuara shoqërore, pra po të kërkon me zor ato lekët e energjisë





Çani: Stop, a i merr dot apo jo o Shpëtim. Ai po tregon se i merr.

Nazarko: Po ti do flasësh prap, fole njëherë.

Çani: Do flas se s’kemi debat.

Nazarko: Po se s’di të bësh ti Arjan.

Çani: Ti po bën propagandë. Është punë e qeverisë të bëjë reforma, por sa i përballon populli këto reforma.

Nazarko: Së pari këta të huajt që edhe mund t’i ketë blerë ky. Po të gjithë t’i ketë

blerë, duhet të ketë shumë para.

Çani: Dhe shumë mirë ka bërë dhe unë do i kisha blerë po të kisha mundësi.

Nazarko: Ky mund të bënte si Fatos Nano, mos të vinte asnjë lloj takse. Por ky e ka marrë këtë kosto. Dhe do përfundojë i varur në shtyllën e telefonit. Ne marrim 300 mijë lekë mesatare. Kur ky t’u marri 200 mijë lekë taksa ata do e varin në shtyllë Ramën dhe Bashën. Qeveria po mbledh edhe taksat e atyre që janë në fshat.

Çani: Tatimin mbi të ardhurat e paguajnë vetëm 12 mijë njerëz në Shqipëri. Unë s’kam transparencë për ato para që më marrin.