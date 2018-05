Ambasada amerikane bën thirrje: Bashkohuni në paradën LGBTI

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka bërë thirrje që ditën e nesërme me datë 13 të bashkohen sa më shumë njerëz në pedalimin e komunitetit LGBTI në Tiranë.

“Në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Aleanca LGBT dhe ProLGBT do të mbajnë ecjen vjetore me biçikleta në Tiranë, nesër, 13 maj, në orën 11, përpara Pallatit të Kongreseve. Bashkohuni me ne në mbështetje të komunitetit LGBTI kundër diskriminimit dhe homofobisë”, shkruhet në njoftimin e ambasadës.







Ky event ka shkaktuar tensione në të shkuarën.

Ambasada amerikane e ka mbështetur vazhdimisht mbajtjen e këtij aktiviteti.