Gjatë ditës së djeshme qarkulloi kudo nëpër media lajmi për arrestimin e Endri Vejsiut që u tha se është vëllai i Alketa Vejsiut.

Sapo nisi natën e tretë të spektaklit “Dance With Me” Alketa tha: “Jam e lumtur që në familjen e madhe të Klan çdo gjë që ndodh jashtë nuk interferon. Kështu që sot do bëjmë qejf”, duke mos i mohuar lajmet e as duke thënë diçka në mënyrë të drejtpërdrejt.

Shkurt, pa e zgjatur shumë dha mesazhin e saj dhe vazhdoi me prezantimin e jurisë.