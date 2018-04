ALBtelecom hedh në treg paketat 30 ditore me parapagesë

ALBtelecom ka si synim të vazhdueshëm t’ju përgjigjet kërkesave të konsumatorëve. Për këtë qëllim, fokusi kryesor mbetet që të zhvillojmë produkte sa më cilësore, që iu përgjigjen pritshmërive nga më të larmishme të konsumatorëve tanë.

Duke filluar nga data 10 prill, të gjitha paketat SUPER me parapagesë të ALBtelecom do të jenë të vlefshme për plot 30 ditë. Në këtë mënyrë, ALBtelecom është i vetmi operator në tregun e telefonisë së lëvizshme në Shqipëri që do të ofrojë paketa jo më 28 ditore, por komunikim të plotë 30 ditor.





Paketat me parapagesë SUPER i plotësojnë të gjitha kërkesat nga më të ndryshmet për komunikim në treg. Që nga paketat më ekonomike 500 lekëshe, deri te zgjedhjet me më shumë njësi komunikimi si 700 lekë, 1000 lekë, 1300 dhe 1900 lekë.

Duke filluar nga paketat 1000 lekëshe e sipër komunikimi pasurohet me volume të larta në internet si dhe mijëra minuta dhe SMS. Ndërkohë që për paketat 1300 dhe 1900 lekë, konsumatorët përjetojnë falas eksperiencën e jashtëzakonshme të ALBtv Mobile në telefonët e tyre celularë.

ALBtelecom është i fokusuar dhe merr në konsideratë rekomandimet dhe kërkesat e konsumatorëve për të ofruar paketat më ekonomike dhe nga ana tjetër për të ofruar një komunikim sa më të pasur në bazë të nevojave.