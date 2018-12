Akuzoi vjehrrin për përdhunim, nusja përfundon në burg…

Një vajzë 20-vjeçare është dënuar me 11 ditë burgim nga Gjykata e Tiranës, pasi është shpallur fajtore për veprën penale të “Kallëzimit të rremë”. Shtetasja E.T. ka kallëzuar një vit më parë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, se vjehrri i saj, shtetasi E.S., ka kryer marrëdhënie seksuale me të kundër vullnetit të saj.





Ajo ka kallëzuar se dhuna është ushtruar duke e shantazhuar të pandehurën që të kryente aktin seksual, për faktin se vjehrri do të tregonte se kishte gjetur në telefonin e saj mesazhe që provonin se kishte lidhje jashtëmartesore me shtetas të tjerë. Kështu që e pandehura ka paraqitur kallëzim ndaj viktimës për kryerjen nga ana e këtij shtetasi, veprën penale të “Marrëdhënieve seksuale me dhunë me të rritura”.

Veprimet e para hetimore janë kryer te Krimet e Rënda dhe më pas dosja ka kaluar te Gjykata e Tiranës, pasi është vërtetuar që kallëzimi ka qenë i rremë. Nga ana e prokurorëve, është pyetur vjehrri i nuses, E.S., i cili ka mohuar akuzat kategorikisht. Në vijim të hetimeve, është kryer veprimi procedural i marrjes së provës me ballafaqim. Gjatë ballafaqimit, shtetasi E.S. u qëndroi deklarimeve të dhëna më parë, duke mohuar tërësisht faktin e kryerjes së marrëdhënieve seksuale me dhunë me shtetasen E.T..

Ndërkohë, shtetasja E.T. pranoi se nuk kishte kryer marrëdhënie seksuale me vjehrrin, duke deklaruar se kishte gënjyer më parë, por ripohoi vetëm se ishte ngacmuar seksualisht nga ky shtetas. Deri sa çështja ka qenë te Krimet e Rënda, vjehrri ka kallëzuar më pas nusen se ka tentuar të helmojë bashkëshorten e tij. Ndaj nuses është hapur procedim tjetër dhe në fund, Gjykata e Krimeve të Rënda ka vendosur ta referojë çështjen në Gjykatën e Tiranës. Gjatë nisjes së procesit, E.T. ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe në përfundim është dënuar me 11 ditë burg nga Gjykata e Tiranës për veprën penale “Kallëzim i rremë”.