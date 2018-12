Makina me 5 mësues del nga rruga, humb jetën 48-vjeçarja: Ja emri

Një aksidet i rëndë ka ndodhur në aksin Miras- Arrëz në Devoll. Një makinë fuoristradë, e cila po transportonte disa mësues ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një pemë.

Për pasojë ka humbur jetën një mësuese, ndërkohë që 4 mësues të tjerë janë plagosur dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Viktima është Luiza Dule, 48 vjeç. Ajo ishte mësuese në shkollën e fshatit Arrëz.







Shkak i aksidentit dyshohet të jetë bërë ngrica në rrugë. Mjeti tip “Range-Rover” me targë AA 112 CA drejtohej nga mësuesi me inicialet me inicialet Ç.H.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.