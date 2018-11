Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në “Rrugën e Kombit”, ku mësohet se përplasja mes makinave ka pasoja të rënda.

Nga të dhënat e para raportohet se dy persona kanë humbur jetën ne vend ndërsa të plagosur rëndë kanë mbetur tre të tjerë.







Viktimat janë identifikuar si Myftar Kovaçi dhe Jak Syla, drejtues të mjeteve, ndersa dyshohet se shkak per aksidentin tragjik eshte bere nje parakalim i gabuar.

Dy nga te plagosurit jane nisur me helikopter drejt Tiranes.

Aksidenti ka ndodhur pak më parë në afërsi të Rrubikut, por ende nuk dihen detajet dhe rrethanat e kësaj përplasjeje.

Mësohet se mjeti tip Volkswagen Sharon me targë AA 943 NP me mjetin tip Benz me targë AA 182 TY.