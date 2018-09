Ajola Xoxa e ka shfaqur pasionin e saj si regjisore në disa videoklipe shqiptare.

Me reperin Noizy ka bashkëpunuar dy herë dhe së fundmi ka realizuar klipin “Parku i lojrave” në bashkëpunim me reperin italian Ghali. Për gjithçka është kujdesur Xoxa, madje deri në orën 3 të mëngjesit dhe këtë e ka bërë të ditur me anë të rrjeteve sociale.







Ajola ka publikuar disa foto nga xhirimet në Instagram. “3 e mëngjesit… Korrik 2018, pas përfundimit të xhirimeve për ‘Parku i Lojërave’”,-ka shkruar ajo. Kujtojmë që bashkëshotja e kryebashkiakut Veliaj është në muajin e fundit të pritjes së ëmbël por kjo gjë nuk e ka ndaluar të punojë.