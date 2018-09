Ajax-i merr 3 pikët, Shakhtar-i ngec në shtëpi

Ajax-i ka marrë një fitore mjaft të rëndësishme në “Johan Cruijff Arena” pasi mposhti pastër 3-0 AEK-un e Athinës. Në takimin e vlefshëm për Grupin E të Champions League, të besuarit e Erik Ten Hag dominuan totalisht ndaj miqve.

Me pjesën e parë që nuk solli ndryshim rezultati, fraksioni i dytë nisi praktikisht me gol për Ajax-in, me Tagliafico që zhbollokoi rezultatin, ndërsa Van De Beek thelloi shifrat. “Hesapet” u mbyllën nga ai që e hapi, me Tagliafico i cili kompletoi dopietën personale dhe dërgoi në 3-0 rezultatin përfundimtar. Me këtë fitore Ajax-i ngjitet e vetme në vendin e parë me 3 pikë, në pritje të takimit të mbrëmjes Benfika-Bayern Munich.