‘Air Albania është zhdukur, turqit janë tërhequr nga Aeroporti i Vlorës”

Deputeti i Partisë Demokratrike, Agron Shehaj ka deklaruar se Aeroporti i Vlorës nuk do të bëhet dhe se kompania “Air Albania”, është zhdukur.

I ftuar në emisionin “Zonë e lirë” të Arjan Çanit, mbrëmjen e djeshme deputeti Shehaj tha se kompania turke, është tërhequr nga ky projekt.







“Aeroporti i Vlorës nuk bëhet ashtu siç e kishin menduar ata. Di që turqit jan tërhequr dhe ky është lajm”-tha Shehaj.

Më tej, i pyetur nga gazetari Çani nëse është e sigurtë kjo që deklaroi, deputeti u përgjigj: “E kam të sigurtë, por nuk kam prova. E kam si dëshmi nga dikush. As aeroporti as kompania ajrore “Air Albania” nuk do të bëhen. Kompania “Air Albania” është zhdukur, s’ka më. Ka kohë që ka ikur.”