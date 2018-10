Ai është një zotëri, Raffaella Fico mbron CR7…

“Kam qenë për 11 muaj me Cristiano Ronaldo-n, në kohën kur luante me Manchester United, ato ishin 11 muaj dashurie”. Raffaella Fico mbron kampionin portugez, i cili ndodhet në një situatë aspak të favorshme për shkak të akuzave për përdhunim që datojnë që nga viti 2009.

“Kur të ndodhë diçka e tillë, gjithmonë e mësoni me habi: Ronaldo është një djalë i thjeshtë, i qetë dhe i mirë, me mua ishte një zotëri i vërtetë”, shtoi modelja italiane. E ftuar në “Un Giorno da Pecora” në Rai Radio1, showgirl neapolitane tregoi për marrëdhënien e saj me Cristiano Ronaldo-n. “Në shtëpi, si u soll? Ai u stërvit në shtëpi, duke punuar me muskujt e barkut. Diçka të tillë e bëri pas darkës, duke parë një film bëri 4 ose 5 grupe prej 20”.







Të dy u takuan në një lokal të njohur Porto Cervo në mes të qershorit 2009, ndërsa takimi i parë në të cilin çifti u fotografua duke u puthur në Lisbonë u bë më 27 qershor 2009, në backstage të koncertit nga Elton John.

Një dashuri e vërtetë, të paktën nga ana e Fico, e cila e deklaroi në ‘Chi’. “Unë me të vërtetë besoj në këtë ndjenjë, besoj në të, kam frikë se jam gabim, nuk po kërkoj reklama dhe nuk dua ta humbas atë, ne gjithmonë po shkruajmë në gjuhën portugeze dhe unë po marr mësime”, pati deklaruar ajo në atë kohë. Pastaj dashuria u shemb, por Fico ka vetëm kujtime të mira dhe nuk mund të besojë akuzat që kanë rënë mbi fenomenin e Juventusit./BW/