Afrim Taku realizon ëndrrën, ish-futbollisti i Skënderbeut firmos në Amerikë

Afrim Taku ashtu siç kishte paralajmëruar nuk do ta vijojë më karrierën në Shqipëri. Futbollisti 28-vjeçar ka firmosur dje një kontratë me klubin amerikan të Tampa Bay Rowdies.

Lajmin e bëri të ditur edhe vetë futbollisti i cili ka njoftuar përmes rrjeteve sociale: “Shumë i lumtur që jam me këtë ekip dhe këtë qytet”.







Ish-futbollisti i Tiranës dhe Skënderbeut do të jetë i gatshëm të aktivizohet në varësi të sigurimit të Çertifikatës Ndërkombëtare të Transferimit, si dhe të vizës së punës.

Taku është një mesfushor 28-vjeçar që bashkohet me Roëdies pasi ka mbyllur eksperiencën e tij te Skënderbeu.

Taku ka zhvilluar pjesën më të madhe të karrierës së tij në Superligën te KF Tirana dhe Skënderbeu.

Mediat amerikane përmendin faktin që gjatë karrierës së tij, ndër të tjera ai ka fituar tre Kupa të Shqipërisë dhe dy Superkupa të Shqipërisë.

Ndërkohë që vetë pronari i ekipit, Bill Edëards deklaroi: “Rowdies është një ekip historik dhe futbollistët që ne afrojmë do të na ndihmojnë që të pasurojmë historinë tonë. Taku do të sjellë eksperiencë të shkëlqyer në fushë dhe një njohuri të lojës që do të ndërthuret mirë me ekipin aktual”.