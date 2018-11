Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi fotot dhe videon ku tregohet se projekti që paraqiti kryeministri Edi Rama për aeroportin e Kukësit, është i vjedhur.

STATUSI I BERISHES







Ja si mashtron kryeshpifesi, kryemashtruesi funderrine dhe llum njerezor per aeroportin e Kukesit!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton dhe videon e qytetarit dixhital, ne te cilen provohet se Kallam Deshtaku iu servir kuksianeve dhe mbare shqiptareve foton e projektit te nje aeroporti ne Gjeorgji si foto te aeroportit te Kukesit. sb

Si tha, “Mos pergojoni 3D-ne”??? Ky e ha turpin me buke. Ja qe rezulton se ajo 3D-ja, projekti aeroportit te Kukesit qe paraqiti dje eshte projekt i nje aeroporti ne Gjeorgji. Shihni fotot dhe per me shume klikoni linkun e videos.