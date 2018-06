Abuzimet skandaloze të miqve të Dukës, Federata Spanjolle zbulon shkeljet

Luis Rubiales, presidenti i zgjedhur pak javë më parë në drejtimin e Federatës Spanjolle të Futbollit, ka bërë publik një skandal të rëndë që përfshin drejtuesit e mëparshëm të kësaj organizate, ku dihet që deri pak muaj më parë, president ishte një mik i Armand Dukës, Angel Maria Vijar.

Rubiales ka zbuluar se drejtuesit e mëparshëm të federatës kanë paguar udhëtime luksi për menaxherë, sponsorë e familjarë të stafit të përfaqësueses, me shpenzime që arrijnë në 2 milionë euro. “Jam tmerrësisht i inatosur pasi është një udhëtim i planifikuar nga bordi drejtues i mëparshëm për menaxherë, familjarë dhe të afërm që arrin në 2 milionë euro, është një shpërdorim i tmerrshëm, udhëtimi është paguar në agjenci e nuk na kthejnë më paratë.







Mendoj se mund të udhëtosh, të ftosh edhe familjarët e lojtarëve që shkojnë në Botëror, por nuk mund të organizosh pushime prej 7-8 ditësh në hotele super-luksoze. Ne nuk jemi këtu për këtë gjë, nuk do ta kalojmë lehtë”, tha ai.

Rubiales tregoi se këto shpenzime absurde do të ndikonin në premiot që do t’u jepeshin lojtarëve në rast fitoreje të aktivitetit. “Ky udhëtim është porositur nga Larrea (krahu i djathtë i Vijar që u bë presidenti i përkohshëm i federatës spanjolle pas largimit të tij) për 155 persona dhe sigurisht që ky shpërdorim fondesh do të ndikojë te ajo që do të përfitojnë lojtarët gjatë Kupës së Botës”, shpjegoi presidenti i Federatës Spanjolle.