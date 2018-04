A fshihen “gylenistë” në Shqipëri, Rama: S’mbajmë qëndrime bardh e zi, meriton vëmendje

Kryeministri Edi Rama foli sot në emisionin “Real Politic” të drejtuar nga Sokol Balla edhe për marrëdhëniet me Erdogan si dhe për kërkesën e tij për ekstradimin e atyre që njihen si “gylenistë”.

Kreu i qeverisë e cilësoi vëllazëror komunikimin me Erdogan. “Komunikimi me Erdogan i drejtpërdrejtë, i hapur dhe vëllazëror. Kurrë s’ka qenë shqetësimi i tij i pabazuar për këtë rrjet që kërcënoi të përmbyste me dhunë rendin kushtetues në Turqi.







Ju besoni se elementë të tillë fshihen në Shqipëri?

Unë besoj se me këtë temë nuk mund të mbahen qëndrime bardh e zi, mendoj se meriton një vëmendje të veçantë.

A po e bëjnë autoritetet shqiptare?

Jemi të detyruar të bëjmë detyrën tonë ndaj çdo kërcënimi.