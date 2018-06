A është më e mirë femra me gjoks të madh apo të vogël? Ja çfarë thotë shkenca

Nuk është e vërtetë që femrat me sisë të mëdha përjetojnë epsh më të madh, mirëpo, madhësia e sisëve shpesh shkakton brengë dhe hidhërim, posaçërisht tek adoleshentet.

Mirëpo, madhësia e sisëve shpesh shkakton brengë dhe hidhërim, posaçërisht tek adoleshentet

Disa femra dëshirojnë t’i kenë sisët të mëdha, sepse janë të bindura që dekoltenë e bëjnë më seksi, të tjerat, megjithëse nuk mburrem me formën e tyre, i lakmojnë koleget me gjoks të rrafshët, sepse mendojnë që sisët e vogla janë më komode dhe më elegante.

Pothuajse të gjitha femrat preferojnë që të kenë sise të mëdha, duke u nisur kryesisht nga mendimi i meshkujve. Por në të vërtetë, përmasat e mëdha nuk janë edhe aq komode.

Me kohë të gjitha e kuptojnë se format vetjake kanë një bukuri të vet të posaçme, e cila inkorporohet në tërë përshtypjen dhe pamjen, vetëm duhet mësuar që të pajtohesh me veten dhe me trupin tënd.