Sandër Lleshi, emri i ri i propozuar nga kryeministri Edi Rama për ministër të Brendshëm, pas dorëheqjes së Fatmir Xhafës.

Në një intervistë ‘tet a tet’ me gazetarin Blendi Fevziu, u shpreh edhe për marrëdhëniet personale me kryeministrin Edi Rama.







Ai deklaroi se nuk ka nevojë për imponim në marrëdhëniet me Edi Ramën, duke theksuar se marrëdhëniet me kryeministrin janë shumë normale.

Lleshi tha se ka edhe njerëz të tjerë që më kanë pyetur, madje edhe të afërt të tij; se si mund të punosh me të?

Blendi Fevziu: Dhe nuk kanë shumë faj?

Lleshi: Unë nuk kam asnjë vërejtje. Çfarë kam vërejtur unë tek Rama është se ai e do debatin intelektual. Ekziston një risk me Edi Ramën se mund të përfundosh në një formal nëse je zero.