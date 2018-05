A do të shkojë në burg? Saimir Tahiri jep përgjigjen

“S’me intereson çfarë qasje më vjen nga institucionet shqiptare, jam i bindur për atë që kam bërë dhe për të vërtetat e mia. Ky veprim duhet lexuar vetëm keshtu pa shtuar gjë”.

Duke u pergjigjur ne emisionin ‘Te paekspozuarit’ ne Top Channel, per ate qe thote opozita se e ka dorëzuar mandatin pas nje marreveshje me Ramen, Tahiri tha:

“As kam marrëveshje e as kam nevojë e as më duhet, të vërtetën time as ma shet njeri as ma blen kërrkush, përfshi edhe Edi Ramën kështu që se dyshoj që e thotë opozita këtë se janë mësuar me këto pazarat. E të dali kështu jashtë manualit të politikës, unë po jap dorëheqjen, këta patjetër që as e dyshoj që të gjejnë dicka. Saliu ka mbrojtur edhe Metën edhe Bashën, edhe Mediun që duhet të ishin në burg se kanë vjedhur e vrarë, por kanë bërë pazare dhe kanë mbjetuar. Une s’di cfarë bën Rama dhe nuk më intereson.

Unë di të vërtetën time. Atë mua as ma shet njeri e as ma blen kush.

Pse jo 6 muaj para?

Përpara 6 muajsh u përballa me një situatë të pazakontë nga c’isha mësuar, me disa akuza të rënda dhe për moralin tim.

Një kërkese të prokurorisë për arrestimin tim, kësaj mazhoranca ju përgjigj me heqjen e imunitetit timm lejimin e hetimit, me të gjitha masat përvec arrestimit se s’kishte asnjë prove që unë të arrestohesha.

Rama eshte bere bashke me te tjere kunder jush?

Nuk di qe Rama te jete bere bashke me tjeterkend por nuk me intereson edhe sikur te jete keshtu.