A do e lëshojë shumica Fatmir Xhafajn për bashkëpunim me opozitën? Ja si përgjigjet Ruçi

Kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi teksa ka folur për domosdoshmërinë për bashkëpunim lidhur me negociatat në rrugën integruese të vendit në BE, është pyetur nga media, nëse për këtë bashkëpunim, a është gati shumica që të plotësojë kërkesat e opozitës, lidhur edhe me largimin e ministrit Fatmir Xhafaj.

Tani për kërkesat e opozitës, mua nuk më shqetëson fare, pasi ka një rregull në demokraci që cdo forcë që del në opozitë që ditën që lë pushtetin e fillon përgatitjet për të marrë pushtetin, dhe kërkesat janë të natyrshme, që nga kërkesa për zgjedhje të parakohshme, deri te mocionet e mosbesimit për qeverisjen, apo për ministra në veçanti.

Sigurisht janë pjesë e luftës politike të partisë duke përdorur rregullat dhe normat e demokracisë, instrumentet e saj nëpërmjet seancave të pyetjeve, interpelancave, mocionet me debat apo mosbesim dhe në fund ngelet vota elektorale, alternativë tjetër nuk ka. Unë nuk pres dhe nuk ka për të ndodhur që kërkesat për ministra apo qeverinë të opozitës të mos ekzistojnë.