8 kërkesat e studentëve/ Edi Rama takim urgjent me dekanë dhe rektorë

Kryeministri, Edi Rama ne një takim me dekanë dhe rektorë të Universitetet eve deklaroi se kërkesa për pagesën e kredit eve të lëndëve të mbartura është përgjegjësi e universiteteve dhe jo e qeverisë.

Ai kritikoi ata se nuk kanë vënë në dijeni studentët për VKM, e cila është miratuar që në muajin maj të këtij viti.







“Një pjesë e atyre pikave iu takojnë universiteteve. Iu takojnë juve bazuar në ligjin për arsimin e lartë. Më vjen mirë , që flitet e fundit disa senate janë vënë në lëvizje dhe më vjen keq që kanë adresuar disa deklarata hipokrite. Përpara se sa të hynim në këtë fazë, protesta nisi me një shkak konkret lidhur me një tarifë. Tani, tarifa e provimeve të mbartura është një tarifë e kërkuara nga ju dhe ju këtë as s’mund ta mohoni dhe nuk mund të bëni sikur e keni harruar kur ajo bëhet problem. Ministrja e arsimit në të gjitha rastet ka kërkuar konsensus mes jush.

Nuk hyj në meritën e atij vendimi se si dhe ku e keni marrë. Ai vendim që është marrë në maj nuk ka qenë i ditur për studentët dhe është njësoj si Kuvendi të kalojë një buxhet dhe nje paketë fiskale ta kalojë pa e bërë të ditur dhe sheti ti shkojë në shtëpi për ti thënë bjeri këto para se mi ke detyrim./BW/