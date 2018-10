“Respekt për të gjithë ata që kaluan një periudhë stresi të vecantë me shumë sms të llojeve të ndryshme dhe atyre që i kanë cuar ato sms që i kanë porositur nga jashtë apo brenda burgut iu jap një përgjigje tani me ndalimin e bixhozit dhe në vijim do u japim përgjigje të njëpasnjëshme sic nuk i kanë parë në ëndrrën e tyre më të keqe…”, tha kryeministri Edi Rama në fund të fjalës së tij për domosdoshmërinë e miratimit të ligjit të lojërave të fatit.

Në Kuvend gjatë votimit të projektligjit ishin 75 deputetë të pranishëm, aq sa u votua edhe nga deputetët.